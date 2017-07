Irregularidades antidoping denunciadas por Luís Horta

Mário Aleixo - RTP 07 Jul, 2017, 07:18 / atualizado em 07 Jul, 2017, 07:18 | Jogos Olímpicos 2016

Luís Horta denunciou irregularidades graves do controlo antidoping nos Jogos Olímpicos do Rio'2016 | Lusa

Em entrevista ao diário brasileiro O Estado de São Paulo, o médico português, contratado então como consultor internacional da Autoridade Brasileira de Controle Antidoping (ABCD), acusou o Ministério do Desporto e o Comité Olímpico Brasileiro (COB) de criarem dificuldades aos controles antidoping e sufocarem o combate às irregularidades.



"Começámos a sentir cada vez mais dificuldades em conseguir viagens para que os nossos técnicos pudessem realizar os controlos aos atletas. Tínhamos também muitos problemas para transportar o nosso equipamento", disse.



Na entrevista, Luís Horta admite a possibilidade de ter existido uma estratégia por parte das autoridades brasileiras para levar o país a ganhar medalhas a todo o custo.



"Antes de chegar sabia que a situação era difícil, mas nunca pensei que fosse tão grave e que a estratégia de doping fosse tão sofisticada", declarou.



Críticas conhecidas



Em agosto de 2016, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) lançou duras críticas ao Governo brasileiro, bem como à filiada "canarinha", pelos critérios praticamente nulos na aplicação de controlos aos atletas do país.



A AMA denunciou na altura que, no mês que antecedeu a Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos Rio2016, praticamente nenhum atleta brasileiro foi submetido a controlos antidoping.



A 24 de junho, o laboratório brasileiro tinha sido suspenso provisoriamente pela AMA por algumas incoerências no seu funcionamento.