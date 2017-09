Jogos Olímpicos 2024 em Paris, Los Angeles organiza em 2028

RTP 13 Set, 2017, 19:02 / atualizado em 13 Set, 2017, 19:44 | Jogos Olímpicos 2016

É a terceira vez que a capital francesa vai receber os Jogos Olímpicos, cem anos depois de organizado a última edição (1924). Los Angeles também vai ser anfitriã do maior evento desportivo mundial em 2028, depois de ter estado a cargo dos Jogos de 1932 e 1984.



A decisão teve de chegar de um acordo entre as duas cidades, que queria ficar com os Jogos Olímpicos de 2024. O Comité Olímpico Internacional apelou a uma decisão que acabou na atribuição de duas edições dos Olímpicos. É a primeira vez que o COI anuncia as cidades anfitriãs com onze anos de avanço.



Lembre-se que em 2020, Tóquio será o principal organizador.