Kequyen Lam recorda momento magnífico após a prova

Lusa 17 Fev, 2018, 10:28 | Jogos Olímpicos 2016

Kequyen Lam cumpriu a prova em 54.34,1 minutos, acabando por protagonizar um momento emblemático da competição que decorre na Coreia do Sul, quando esperou na linha de meta pelo último classificado, o mexicano German Madrazo (116.º), juntamente com o marroquino Samir Azzimani (111.º), o colombiano Sebastian Uprimny (115.º) e o tonganês Pita Taufatofua (114.º).



“Foi magnífico, foi incrível terminar esta prova tão dura e estar junto com outros representantes de pequenos países, a partilhar este momento tão especial”, destacou Lam, de 38 anos, nascido em Macau e residente no Canadá.



Após a estreia em Jogos Olímpicos, o farmacêutico ainda não traça metas para o futuro.



“Agora aproveitar estes dias em PyeongChang, depois, quando regressar a casa [no Canadá], veremos o que acontece”, rematou Kequyen Lam.