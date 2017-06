Los Angeles abre a porta à organização dos Jogos Olímpicos de 2028

Lusa 07 Jun, 2017, 20:04 | Jogos Olímpicos 2016

“Para falar claro, a candidatura de LA2024 nunca foi unicamente relativa a Los Angeles e unicamente relativa a 2024. Queremos dizer claramente ao COI e à comunidade desportiva mundial que a prioridade de Los Angeles não é ela própria. Estamos sim concentrados no movimento olímpico e no mundo”, reconheceu Casey Wasserman, o responsável pela candidatura da cidade norte-americana, em comunicado.



O comunicado assinado por Wasserman surge a três dias da reunião do comité executivo da entidade olímpica, em Lausana (Suíça), na qual será estudada a hipótese de uma dupla designação para os Jogos Olímpicos de 2024 e 2028, envolvendo Los Angeles e Paris, as únicas duas candidatas à edição de 2024.



Esta opção, sugerida pelo presidente do COI, Thomas Bach, evitaria que uma candidatura de qualidade se perdesse, em caso de sair derrotada na corrida para 2024.



“Quando a questão da dupla atribuição para 2024 e 2028 foi levantada pela primeira vez, não dissemos “LA primeiro” ou “É agora ou nunca”, o que teria soado a ultimato”, prosseguiu Wasserman, aludindo às declarações do co-presidente da candidatura de Paris, Tony Estanguet, que em março declarou: “É agora ou nunca para Paris”.



Na semana passada, o jornal económico norte-americano Wall Street Journal, citando fontes próximas do processo, revelou que o COI estaria próximo de chegar a um acordo com as duas cidades, de modo a atribuir a organização dos Jogos de 2024 a Paris e dos de 2028 a Los Angeles.