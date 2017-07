Organização dos Jogos do Rio pede ajuda para pagar a credores

Lusa 05 Jul, 2017, 18:10 | Jogos Olímpicos 2016

Um porta-voz do comité organizador dos Jogos do Rio, Mário Andrada, informou que irá reunir-se na próxima semana com membros do COI, na Suíça, na esperança que este organismo possa ajudar no diálogo para convencer o Governo a pagar.



Contudo, o COI mostrou-se prudente numa declaração à Associated Press, na qual fazia saber que “necessitava de informações confiáveis e compreensíveis” por parte dos responsáveis, algo que até ao momento, lamentavelmente, não tem.



Contratualmente, as cidades-sede e os países são obrigados a pagar dívidas contraídas com a organização dos Jogos.



Os jogos do Rio2016 foram prejudicados por problemas a nível de organização e outras variáveis, enquanto o Brasil enfrentava vários escândalos de corrupção e a maior recessão das ultimas décadas.