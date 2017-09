Presidente do COI espera semana interessante e bem sucedida

Lusa 11 Set, 2017, 17:54 | Jogos Olímpicos 2016

O anúncio dos Jogos Olímpicos de 2024, que deverão decorrer em Paris, e de 2028, provavelmente em Los Angeles, deverá ser feito na quarta-feira, depois de uma reunião, hoje e terça-feira, do Comité Executivo do organismo, composto por 12 membros.



“Espero que estejam prontos para o que promete ser uma semana interessante e bem sucedida aqui em Lima”, disse Bach na abertura do Comité Executivo.



Depois, segue-se a 131.ª sessão do COI, na qual cerca de 90 membros vão aprovar, em voto presencial, a atribuição à capital francesa e à cidade norte-americana.



Em cima da mesa da reunião executiva estarão os preparativos dos Jogos de verão de 2020, em Tóquio, e os de inverno em Pequim, dois anos depois, mas também as suspeitas de corrupção em torno dos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.



As autoridades brasileiras lançaram no início do mês uma operação que denuncia desvios e subornos ligados à eleição da cidade 'carioca', acusando o presidente do Comité Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, de participação neste esquema.



Numa conferência de imprensa, os promotores brasileiros disseram que Carlos Arthur Nuzman fez a vinculação de empresários, políticos e dirigentes do Comité Olímpico Internacional (COI) no suposto esquema compra dos votos que ajudou a eleger a cidade brasileira como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.



A operação chamada de 'Unfair Play' é o resultado de uma investigação levada a cabo por procuradores brasileiros e franceses, sendo que as primeiras denúncias sobre compra de votos na escolha da sede dos Jogos Olímpicos surgiram em França numa reportagem do jornal Le Monde.



Outro dos temas em debate será a tensão na região da Coreia, onde, daqui a cinco meses, na república do Sul, se vão disputar os Jogos de inverno de Pyeongchang, com início marcado para 9 de fevereiro de 2018.