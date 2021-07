António Costa envia mensagem de confiança aos atletas olímpicos

António Costa deixou, esta sexta-feira, uma mensagem de apoio a todos os atletas portugueses que em Tóquio, no Japão, vão defender as cores portuguesas nos Jogos Olímpicos. Através do Twitter, o primeiro-ministro enviou uma palavra de força, não esquecendo os desafios trazidos pela pandemia.





"No dia de arranque oficial dos Jogos Olímpicos, envio uma mensagem de orgulho e confiança a toda a equipa Portugal. Vestem as cores da nossa bandeira e percorre-vos no sangue a coragem, a determinação e a dedicação. Acreditamos na vossa vontade de vencer", referiu António Costa.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 arrancam esta sexta-feira, com a realização da cerimónia de abertura no Estádio Nacional da capital japonesa, um ano depois do previsto devido ao adiamento motivado pela pandemia de covid-19.