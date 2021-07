Carreño Busta derrota Djokovic e conquista bronze no ténis

Grande favorito ao ouro em Tóquio2020, o sérvio, de 34 anos, voltou hoje, um dia depois do seu desaire frente ao alemão Alexander Zverev, a não conseguir encontrar argumentos para bater o 11.º jogador mundial, perdendo por 6-4, 6-7 (6-8), e 6-3, em duas horas e 47 minutos.



Para Carreño Busta, vencedor do Estoril Open em 2017, o bronze nos Jogos Olímpicos é o maior triunfo da carreira, que conta com seis títulos em torneios ATP.



"Creio que é o maior feito da minha vida. Depois de perder o segundo 'set', acho que toda a gente pensou que já estava 'feito'", assumiu o espanhol, de 30 anos, após ter garantido o bronze para Espanha, país que conquistou pelo menos uma medalha no ténis em oito das últimas nove edições dos Jogos Olímpicos.



O novo desaire 'pesou' em Djokovic, que, minutos depois de perder com Carreño Busta, alegou uma lesão no ombro esquerdo -- o sérvio caiu durante a 'maratona' frente ao espanhol - para desistir do encontro de atribuição do terceiro lugar na variante de pares mistos, que iria disputar ao lado de Nina Syojanovic.



A desistência de 'Djoko' valeu o bronze a Ashleigh Barty, a número um mundial feminina, e John Peers, os primeiros australianos a conquistarem uma medalha no ténis desde Atenas2004.



Bronze nos singulares em Pequim2008, Djokovic, que hoje ainda salvou cinco 'match-points' diante de Carreño Busta, além de ter atirado uma raquete para as bancadas e partido outra contra a rede, despede-se de Tóquio2020 sem medalhas e como um dos grandes derrotados.



O sérvio pretendia somar o ouro olímpico de singulares aos títulos no Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon deste ano e ficar a um 'passo' (o Open dos Estados Unidos) do 'golden slam'.