Dupla checa vence final de pares femininos e impede suíça Bencic do segundo ouro

As checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova venceram hoje a final do torneio de pares femininos nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, impedido a suíça Belinda Bencic de conquistar a segunda medalha de ouro na competição.