Hifume e Uta, irmãos e campeões olímpicos de judo

Hifumi Abe, bicampeão mundial em 2017 e 2018, chegou, aos 23 anos, ao mais alto lugar do pódio na categoria de -66 kg masculinos, pouco minutos depois de a irmã mais nova (21 anos), Uta Abe, ter feito o mesmo em -52 kg femininos.



Em dois dias de competição do judo e nas quatro finais já disputadas, o Japão conquistou três medalhas de ouro e uma de prata.



Um dia bem diferente teve Joana Ramos, que foi eliminada logo no seu primeiro combate frente à norte-americana Angelica Delgado, por ‘ippon’, em 2.26 minutos. Foi o terceiro duelo entre as duas judocas, depois de nos anteriores, em 2007 e 2014, a portuguesa ter vencido.



Na final de -66 kg masculinos, Hifumi Abe também obteve uma vitória por ‘ippon’, a terceira nas quatro lutas efetuadas, na final disputada com Vazha Margvelashvili, da Geórgia, que teve que se contentar com a medalha de prata.



O brasileiro Daniel Cargnin e o sul-coreano An Baul ficaram com o ‘bronze’.



Igualmente por ‘ippon’, Uta Abe chegou ao ‘ouro’ em -52 kg femininos, derrotando a francesa Amandine Buchard, que ficou no segundo lugar do pódio. Odette Giuffrida, da Itália, e Chelsie Giles, da Grã-Bretanha, conquistaram as medalhas de bronze.



Na segunda-feira, o torneio de judo de Tóquio2020 continua com os combates de -73 kg masculinos e -57 kg femininos, que inclui a participação da portuguesa Telma Monteiro.