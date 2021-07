Irina Rodrigues marca 57,03 e está quase fora da final do disco

A lançadora natural de Leiria, de 30 anos, somou um `nulo` e depois lançamentos de 54,60 e 57,03 metros, que lhe deram o 11.º lugar do Grupo A, pelo que falhará a final quando duas lançadoras do Grupo B fizerem melhor.

No Grupo B, participa a recordista nacional e estreante em Jogos Liliana Cá, a partir das 10:55 locais (02:55 em Lisboa), precisando de ficar no `top 12` entre os dois agrupamentos ou de 64,00 metros, que nenhuma atleta fez no Grupo A.

A final está marcada para segunda-feira, às 20:00 locais (12:00 em Lisboa).

Para Irina Rodrigues, que chegou a Tóquio com 62,95 segundos, esta é a terceira presença olímpica, depois de ter sido 32.ª em Londres2012 e desistido no Rio2016, competição à qual chegou após ter estabelecido o seu recorde pessoal, em 05 de março de 2016, em Leiria.

Liliana Cá, de 34 anos, chegou a Tóquio2020 com a 12.ª melhor marca mundial do ano, com os 66,40 do recorde nacional alcançado em Leiria, em 06 de março último.