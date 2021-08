João Vieira termina 50 quilómetros marcha no quinto lugar

Em Sapporo, a cerca de 800 quilómetros de Tóquio, onde estão a ser disputadas as provas de atletismo de estrada, o marchador riomaiorense concluiu a prova em 3:51.28 horas, a 1.20 do vencedor.

Numa prova em que o francês Yohann Diniz, recordista mundial, desistiu aos 27 quilómetros, o pódio foi ocupado pelo alemão Jonathan Hilbert e pelo canadiano Evan Dunfee, que conquistaram as medalhas de prata e bronze, respetivamente.





Marchador chega ao “topo da carreira”





O marchador português João Vieira considerou hoje ter chegado ao “topo da carreira” com o quinto lugar nos 50 quilómetros marcha dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em Sapporo.



“Fico muito contente com este resultado, um quinto lugar não é qualquer atleta que consegue e eu vim aqui lutar com todas as minhas forças. Consegui um lugar de finalista o que é muito bom para a minha carreira desportiva, que já vai longa, podem ser os meus últimos Jogos e assim cumpri o meu dever”, afirmou o atleta do Sporting, de 45 anos.



João Vieira chegou a Tóquio2020 como vice-campeão do mundo da distância, tendo terminado a prova em 03:51.28 horas, o seu melhor registo da temporada, a 01.20 minutos do novo campeão olímpico, o polaco Dawid Tomala, que tomou a dianteira da corrida antes dos 30 quilómetros.



Tomala chegou a ter uma vantagem de quase três minutos sobre o primeiro grupo, que contou sempre com João Vieira até às últimas duas voltas, quando descolou do alemão Jonathan Hilbert e do canadiano Evan Dunfee, segundo e terceiro classificados, a 36 e 51 segundos do vencedor, respetivamente.



“Quando faltavam duas voltas, conversaram entre eles e decidiram atacar. Eu já não tive pernas, as minhas pulsações já estavam a disparar”, admitiu o marchador de Rio Maior.



A quebra de João Vieira ainda permitiu que o espanhol Marc Tur alcançasse o quarto lugar, a um minuto de Tomala e com uma vantagem de 20 segundos sobre o português.



“Arrisquei e se calhar arrisquei demais, na parte final ia morrendo na praia. Sabemos que, aos 40 quilómetros, vamos encontrar o ‘muro’, mas senti-me bem, felizmente, eu só o encontrei a duas voltas do final e só tenho de ficar satisfeito pelo desempenho que tive hoje”, explicou.



João Vieira conseguiu a sua melhor classificação em seis presenças em Jogos Olímpicos, melhorando o 10.º lugar nos 20 quilómetros marcha de Atenas2004, tendo também concluído pela primeira vez a mais longa distância percorrida em provas olímpicas, à terceira tentativa.



“Foi bom, arrisquei e saiu o quinto lugar, estou contente. É o topo da carreira. Apesar de não ter sido uma medalha, um quinto lugar é muito bom, depois da medalha de vice-campeão, só tenho de estar satisfeito”, assumiu o marchador do Sporting, que soma 59 títulos nacionais absolutos na especialidade.