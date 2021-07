Judoca portuguesa Joana Ramos eliminada na primeira ronda

Joana Ramos, 18.ª do `ranking` mundial, perdeu com Delgado, 20.ª, por ippon, aos 2.26 minutos já do `golden score` (prolongamento), naquele que foi o terceiro combate entre as duas judocas, e depois de nos anteriores, em 2007 e 2014, a portuguesa ter vencido.

A judoca, de 39 anos, natural de Coimbra, tinha sido nona classificada nas suas anteriores participações olímpicas: em Londres2012 a perder também na estreia, mas isenta na primeira ronda, e no Rio2016 com uma vitória e uma derrota.