Pequim2008 – Phelps recordista e Bolt ‘supersónico’ no império chinês

Depois das oito medalhas em Atenas2004 – seis de ouro -, o nadador de Baltimore alcançou finalmente o objetivo de ultrapassar o compatriota Mark Spitz, que tinha conquistado sete medalhas de ouro na natação em Munique1972.



Com oito medalhas de ouro e sete recordes do mundo, Phelps tornou-se definitivamente no maior nome dos Jogos de Pequim e colocou para sempre o seu nome na lista das ‘lendas’ olímpicas, mas ainda viria a aumentar mais e mais o seu legado.



Para Usain Bolt o objetivo era conquistar três títulos no ‘ninho de pássaro’, nome dado ao Estádio Olímpico, e fê-lo de forma estrondosa, com vitórias nos 100, 200 e 4x100 metros, todas as provas com recorde mundial e com grande vantagem sobre os adversários, embora tenha vindo a perder o ouro na estafeta devido a um caso de doping do companheiro Nesta Carter.



Viria a desforrar-se, com 'três mais três' em Londres2012 e no Rio2016, Jogos em que 'Lightning Bolt' voltou a dominar a agenda ao lado da 'bala' de Baltimore



Além de derrotados pela China, os Estados Unidos foram também batidos numa das suas ‘marcas’, a velocidade, com a Jamaica – “a capital mundial da velocidade”, segundo Asafa Powell - a ganhar cinco das seis provas mais rápidas – apenas falhou nos 4x100 metros femininos.



Tyson Gay, na altura campeão do mundo dos 100 e 200 metros, foi claramente derrotado, ficando mesmo fora da final do hectómetro, e as estafetas de 4x100 metros (a masculina e a feminina) foram afastadas precocemente, por queda do testemunho, ainda nas qualificações.



O ‘falhanço’ na velocidade deu uma ajuda à ‘derrota’ dos norte-americanos no quadro final de medalhas, suplantados pela anfitriã China, que pela primeira vez foi a nação mais ‘dourada’ em Jogos Olímpicos.



A China somou 51 ouros, bem à frente dos Estados Unidos (36), país que teve de se contentar com o facto de ter ganhado mais medalhas no total (110 contra 100), com a Rússia a ser terceira, com 23 ouros.



Além de Phelps, os norte-americanos ainda tiveram outras razões para sorrir, com o ‘dream team’ do basquetebol a recuperar o título olímpico com enorme facilidade, enquanto o voleibol voltou ao lugar mais alto do pódio depois de Seul1988.



A comitiva dos Estados Unidos acabou, assim, por ser uma das desilusões dos Jogos, tal como o futebol brasileiro e o tenista suíço Roger Federer.



Bernard Lagat, que chegou a Pequim como campeão mundial dos 1.500 e 5.000 metros, também esteve abaixo das expectativas e contribuiu para a ‘queda’ dos Estados Unidos no atletismo, ao ser eliminado nas meias-finais da primeira distância e não ter chegado ao pódio da segunda.



Mesmo reforçada com Ronaldinho Gaúcho, a seleção brasileira de futebol não foi além da medalha de bronze, depois de cair às mãos da rival e futura campeã Argentina (3-0) nas meias-finais, numa 'albiceleste' em que brilhava um 'português', Ángel di María, então no Benfica, e já trazia um menino feito grande e que viria a ser gigante: Lionel Messi, ainda fora da '10': essa estava nas costas de Juan Román Riquelme.



A equipa feminina também não ajudou a esquecer o desaire do ‘escrete’, ao perder pela segunda vez consecutiva a final para os Estados Unidos.



No ténis, a final mais aguardada era entre Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal (que acabou por se tornar campeão olímpico), mas o suíço, a poucos dias de deixar a liderança do ‘ranking’, foi eliminado nos quartos de final frente ao norte-americano James Blake.



Federer, que já tinha falhado em Atenas2004 a conquista do ouro, teve como curto prémio de consolação a medalha de ouros nos pares, ao lado do compatriota Stanislas Wawrinka.



Pela positiva, acabou também por se destacar Rebecca Adlington, a primeira campeã olímpica britânica na natação desde 1960, que bateu o recorde do mundo dos 800 metros, que tinha quase 20 anos.



Na retina de todos ficou ainda a espetacular e sincronizada cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Pequim2008.