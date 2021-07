Tóquio2020. Anri Egutidze eliminado no primeiro combate de -81 kg

Isento na primeira ronda, Egutidze, 19.º do "ranking" mundial, passou diretamente aos 16 avos de final da categoria peso médio, mas não conseguiu superar o seu adversário, 22.º do mundo, com quem nunca tinha lutado.

O judoca português, medalha de bronze nos Mundiais disputados em junho, perdeu no "golden score" - prolongamento após os quatro minutos iniciais de combate -, com Borchashvili a pontuar com um waza-ari.





"Golden score" tem sido madrasto







O tempo extra no "tatami" tem sido penalizador para os portugueses, que na última madrugada voltaram a viver o mesmo: Egutidze estava empatado com o austríaco Shamil Borchashvili mas perdeu no ponto de ouro.



O "golden score" não permite qualquer recuperação, como no tempo regulamentar, porque, nessa fase, o primeiro judoca que pontuar vence o combate, por mínima que seja a vantagem, como a obtida pelo austríaco.



Com os dois judocas empatados, e com um castigo mostrado a cada um, Egutidze tentou uma pega aos 39 segundos do prolongamento, mas Borchashvili aproveitou a ação do português para contra-atacar e conseguir uma vantagem de waza-ari.



A época até estava a ser positiva para o judoca de -81 kg, depois de ter sido quinto nos Europeus de Lisboa e terceiro nos Mundiais de Budapeste, mas a estreia olímpica não correu como Egutidze, de origem georgiana, terá desejado.



Na quarta-feira será a vez de Bárbara Timo, vice-campeã mundial de -70 kg em 2019, na quinta-feira de Patrícia Sampaio (-78 kg) e do bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), o mais forte candidato a uma medalha, e na sexta-feira de Rochele Nunes (+100 kg), bronze nos Europeus de 2020 e 2021.