Tóquio2020. Carolina João sobe ao 33.º lugar em Laser Radial

A velejadora, natural da Amadora, de 24 anos, iniciou o dia em Fujisawa com o 26.º lugar e terminou a segunda regata no 31.º posto, totalizando, após oito das 10 regatas da prova, 194 pontos.A dinamarquesa Anne-Marie Rindom permanece na lidadença, com 25 pontos, seguida da finlandesa Tuula Tenkanen, com 46, e da sueca Josefin Olsson, que soma 47.

A nona e a 10.ª regatas de Laser Radial estão previstas para sexta-feira, em Enoshina, a partir das 12h05 locais (4h05 em Lisboa), antecedendo a regata das medalhas (medal race), para as 10 primeiras classificadas, marcada para domingo, a partir das 15h33.