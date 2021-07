Tóquio2020. Constantino lamenta falta de negociações para Paris2024

José Manuel Constantino disse, em entrevista à agência Lusa, desconhecer se o orçamento para o próximo ciclo olímpico terá o mesmo valor de 18,5 milhões de euros, dada a ausência de respostas por parte das entidades estatais.”, realçou o dirigente olímpico.José Manuel Constantino assinalou a ausência de financiamento do Estado a partir de dezembro de 2021, promovendo a indefinição sobre as bolsas para os atletas participantes em Tóquio2020.”, alertou.O silêncio é, segundo Constantino, a reação mais frequente aos pedidos do COP: “", lamentou.





Questões financeiras relevantes







Já relativamente a Tóquio2020, “do Governo, no que concerne à preparação olímpica", não tem "tido nenhuma dificuldade ou obstáculo”, de acordo com Constantino, que viu benefícios no adiamento dos Jogos, uma vez que “aumentou as possibilidades de apuramento de alguns atletas”, apesar do ‘engordar’ da fatura.”, explicou.No entanto, o presidente do COP admitiu que esta situação era uma inevitabilidade.”, admitiu.Por estar ainda nas vésperas dos segundos Jogos Olímpicos sob a sua liderança, Constantino escusou-se a responder a uma possível continuidade no COP.“Não é um assunto que agora se coloque. Colocar-se-á depois de Tóquio, em função de uma avaliação do nosso trabalho, e em função disso decidirmos”, concluiu.