Tóquio2020. Diogo Costa e Pedro Costa em 15.º na vela classe 470

Os dois irmãos, que cumprem a estreia olímpica, terminaram em 15.º e 14.º as duas regatas hoje realizadas, em Zushi.



Diogo Costa e Pedro Costa somam 37 pontos, a 33 dos australianos Matthew Belcher e Will Ryan, que lideram, com cinco pontos de vantagem sobre os britânicos Luke Patiebce e Chris Grube, segundos classificados.



Os angolanos Matias Montinho e Paixão Afonso são 19.º e últimos, com 56 pontos.



A quinta e sexta regatas de uma classe que vai ser disputada em pares mistos em Paris2024 estão marcadas para sexta-feira, a partir das 12h05 locais (4h04 em Lisboa), novamente em Zushi.