Tóquio2020. Dongmo promete dar tudo em defesa da bandeira de Portugal

“É uma responsabilidade enorme, mas vou lá para dar tudo. É o que posso prometer. Vou competir e vou defender esta bandeira. Deus vai fazer o resto”, afirmou Dongmo à agência Lusa, num espaço do Comité Olímpico de Portugal (COP), no aeroporto de Lisboa.





De partida para o país asiático, a atleta sportinguista, campeã europeia em pista coberta no lançamento do peso e 12.ª classificada na edição do Rio2016, ao serviço dos Camarões, de onde é natural, espera “lançar o mais longe possível” e assumiu-se pronta para o fazer.”, frisou a atleta, de 30 anos, naturalizada portuguesa em 2019.





Irina, Liliana e Evelise







Com Auriol Dongmo, viajaram também rumo à capital nipónica as atletas Irina Rodrigues e Liliana Cá, ambas do lançamento do disco, bem como Evelise Veiga, do triplo salto, com a primeira a pretender “regressar a casa sã e salva”, já que não o conseguiu em 2016, quando uma lesão a forçou a desistir antes do início da prova.”, disse Irina Rodrigues, aos jornalistas.A companheira no disco, Liliana Cá, revelou-se “um pouco mais ansiosa”, momentos antes de partir para a estreia em Jogos, aos 34 anos, também por não saber se vai “conseguir corresponder corretamente com o fuso horário”, de oito horas de diferença, mas apresentou igualmente crença de que vai conseguir realizar “uma boa competição”.”, disse a atleta, que representa o AD Novas Luzes.Já a triplista Evelise Veiga, de 25 anos, tem como ambição surpreender-se a si mesma nos Jogos, olhando para o acesso à final como um dos seus grandes objetivos, já que “a preparação correu bem, dentro do planeado”, tendo Patrícia Mamona como colega.”, expressou a atleta leonina, também estreante em Jogos.Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, depois do adiamento por um ano, devido à pandemia de covid-19.