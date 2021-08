Tóquio2020. Fernando Pimenta apurado para as meias-finais de K1 1.000

Fernando Pimenta, que liderou, tranquilamente, a prova do primeiro ao último metro, cumpriu a regata praticamente a "solo", em 3.40,323 minutos, batendo o eslovaco Peter Gele, segundo classificado e também apurado diretamente para as meias-finais, por 1,808 segundos.

Fernando Pimenta, de 31 anos, foi vice-campeão olímpico em Londres2012, com Emanuel Silva, em K2 1.000 metros, e vice-campeão da Europa já este ano.