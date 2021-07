Tóquio2020. Fernando Pimenta espera sorte nos momentos decisivos

“Sabemos que existe um leque enorme de atletas que podem ser medalha. Alguns já o foram nos Jogos em K1 e eu ainda não, pelo que a pressão está mais para eles. As expetativas são as de conseguir ter um bom desempenho, chegar lá na melhor forma física e psicológica. Acordar nos dois dias superbem disposto. E que aqueles fatores que correram menos bem no Rio2016 que seja diferente e agora estejam do nosso lado”, disse.



Fernando Pimenta vai entrar em prova no dia 2 de agosto, nas qualificações, em busca de um lugar na final, marcada para o dia seguinte dos Jogos, que vão ser disputados entre 24 de julho e 8 de agosto.



Em declarações à Lusa, o canoísta limiano, vice-campeão olímpico em K2 1.000 em Londres2012, com Emanuel Silva, que foi ainda quinto em K1 1.000 e sexto em K4 1.000 no Rio, destacou os adversários de Hungria, Alemanha, Austrália, Bielorrússia, Rússia e China como os maiores obstáculos ao desejo da glória olímpica em K1.



No Rio2016, o luso assumiu a liderança da prova no arranque, porém acabou por perder lugares até cair para quinto, atribuindo essa quebra de rendimento ao facto de ter apanhado algas no seu leme, que prejudicaram o seu desempenho.



Com 104 pódios internacionais no currículo, desvalorizou a pressão que os portugueses exerçam pelo seu êxito no Japão, apesar de as encarar como normais, “provocadas pelos resultados durante todo o ciclo olímpico”.



“Não pode ter peso nenhum, pois para peso já basto eu, o caiaque e a pagaia, que parece leve mas nos metros finais é muito pesada. Temos de ir descontraídos, tranquilos e, claro, com ambição e muita vontade de competir e dar o nosso melhor para conquistar um excelente resultado”, frisou.



Pimenta, que tem como ponto menos forte a capacidade de reação nos metros finais, entende que foi o precursor da mudança tática das provas de K1 1.000, agora seguido pelos principais candidatos.



Recordou que a partir de 2011 passou a assumir “uma saída muito forte, manter o ritmo muito alto e gerir a prova na parte final”, quando anteriormente o meio da regata era mais lento, em jeito de poupança para o "sprint".



A dias de completar 32 anos, em 13 de agosto, o canoísta do Benfica revelou o sentimento de estar a atingir o “ponto alto” da sua carreira e do seu desempenho, assumindo que espera chegar a Tóquio2020 “numa das melhores formas” de sempre.



Qualquer que seja a sua classificação, assumiu que vai estar de “consciência tranquila”, pelo trabalho realizado com o seu treinador Hélio Lucas e pelo modo de estar no desporto, um dos motivos pelos quais quer “desfrutar” da competição no Japão.



“Provavelmente a maior medalha que podia ter já a tenho, uma Margarida. Os resultados desportivos são importantes, mas das coisas mais importantes é a nossa vida pessoal”, sentenciou Pimenta, que foi pai em fevereiro.