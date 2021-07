Tóquio2020. Ítalo Ferreira é o primeiro campeão olímpico de surf

O brasileiro fez um total de 15,14 pontos, numa final marcada pelas condições climatéricas estimuladas pela passagem do tufão Nepartak, com Igarashi, que vive em Portugal e cujo pai surfou nas mesmas ondas de Tsurigasaki, a registar 6,60.O Brasil conquista, assim, o primeiro título olímpico do surf masculino, gorada que foi a tentativa de Gabriel Medina chegar ao bronze, ao perder contra o australiano Owen Wright pouco antes.Ainda assim, o anfitrião Japão voltou a medalhar numa prova que faz a sua estreia, depois do skate, com Momiji Nishiya, quando faltam ainda começar as provas de escalada e de karaté, as outras duas novidades.

Além disso, Amuro Tsuzuki conquistou o bronze no surf feminino, afastando do pódio a norte-americana Caroline Marks.