Tóquio2020. Joana Vasconcelos eliminada em K1 200 metros

Depois de não ter conseguido a qualificação direta nas eliminatórias, Vasconcelos terminou no quarto lugar dos quartos de final, em 43,379 segundos, a 1,651 segundos da canadiana Andreanne Langlois, vencedora da série, que avançou para as "meias" com a chinesa Qing Ma, segunda, a 593 milésimos.Nas eliminatórias no Sea Forest Waterways, Joana Vasconcelos tinha sido quinta classificada na sua série, com 43,059 segundos, a 1,961 segundos da vencedora, a húngara Dora Lucz.

Joana Vasconcelos apurou-se para Tóquio2020 em K1 500 metros, pelo que os 200 não são a distância para a qual está preparada.