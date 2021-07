Tóquio2020. Jogos vão usar 12K, realidade aumentada ou retransmissões múltiplas

, disse a organização, que irá implementar a rede 5G, em colaboração com os patrocinadores de telecomunicações, Intel e NTT.O público dos eventos de vela, em Enoshima (sudoeste de Tóquio), poderá assistir à competição através de um ecrã de 50 metros de comprimento instalado num barco em frente ao porto, com transmissão em resolução de 12K, como se a regata decorresse em frente ao espetador e não à distância.Tradicionalmente, os espetadores observam as corridas a partir da doca utilizando binóculos.Uma emissão semelhante terá lugar no centro de imprensa instalado no centro de convenções Big Sight de Tóquio.Para as competições de natação no Centro Aquático de Tóquio, os organizadores vão distribuir dispositivos tecnológicos de realidade aumentada (RA) a alguns espetadores para exibir informação em tempo real durante as corridas.Para o evento de golfe, em Saitama (a norte de Tóquio), os organizadores vão montar um sistema de transmissão de vídeo simultâneo a partir de diferentes partes do campo.Quem estiver a assistir ao jogo poderá selecionar individualmente entre várias transmissões de vídeo ao vivo, a partir de diferentes locais, através de dispositivos que podem ser alugados.

Tóquio2020 vai decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, e os Paralímpicos de 24 de agosto a 5 de setembro.