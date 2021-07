Tóquio2020. Judoca Patrícia Sampaio perde na segunda ronda com campeã mundial

A portuguesa, de 22 anos, 18.ª do "ranking" mundial, que fazia a sua estreia nuns Jogos Olímpicos, cedeu por ippon a 1.45 do fim, quando já tinha uma desvantagem de waza-ari.



No primeiro combate, Patrícia Sampaio tinha vencido a venezuelana Karen León, por ippon, uma vitória que a faz terminar a participação olímpica no grupo das nonas classificadas da sua categoria de peso.