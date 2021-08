Tóquio2020: Luciana Diniz na final de saltos e Angélica André nas águas abertas

A partir das 19:00 locais (11:00 em Lisboa), Luciana Diniz, montando Vertigo du Desert, vai lutar pelos primeiros lugares, depois de ter sido uma das 25 a acabar a qualificação sem faltas, sendo a oitava mais rápida.



A luso-brasileira foi nona classificada no Rio2016, melhorando as anteriores participações olímpicas, o 17.º posto de Londres2012 e o 25.º, em representação do Brasil, em Atenas2004, onde foi ainda 10.ª por equipas.



Portugal já conquistou em Tóquio2020 um diploma em equestre, com o oitavo lugar na prova coletiva de ensino, por intermédio de Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão.



O arranque do dia luso está marcado para as 06:30 locais de quarta-feira (22:30 de hoje em Lisboa), com Angélica André a sair da Odaiba Marine Park para a prova de águas abertas.



A partir das 10:40 (02:40), Teresa Portela e Joana Vasconcelos voltam a pagaiar no Sea Forest Waterway, na qualificação do K1 500 metros, estando os quartos de final agendados para as 12:07 (04:07).



Pelas 19:12 (11:12), Marta Pen corre na segunda semifinal dos 1.500 metros, depois de um protesto a ter ‘salvo’ na qualificação, enquanto Cátia Azevedo disputa as 'meias' dos 400 metros, a fechar o dia, pelas 19:46 (11:46).