Tóquio2020. Nadadores portugueses partem em busca de recordes

Os ponteiros aproximavam-se das 5h00 des domingo quando os primeiros elementos da comitiva, entre nadadores e treinadores, chegaram ao local dedicado aos atletas que irão participar nos Jogos Olímpicos, montado em pleno aeroporto de Lisboa, prontos para enfrentarem uma viagem longa, com escala em Frankfurt, na Alemanha, rumo a Nagasaki, onde farão um estágio de cerca de uma semana antes da ida para Tóquio.", afirmouO atleta do Sporting, de 29 anos, vai competir na prova de 200 metros estilos e revelou-se "", depois do 12.º lugar no Rio2016, embora o evento seja marcado pela pandemia de covid-19 e pela ausência de público.", sublinhou.





Tamila Holub também repete a participação, após ficar pelas eliminatórias no Brasil, então com apenas 17 anos, mas agora, com 22, quer "tentar uma meia-final" nas provas de 1.500 metros livres e de 800 metros livres, embora "tudo o que o recorde pessoal trouxer vai ser positivo e muito bom", procurando aconselhar os estreantes.



"O meu colega de equipa é o José Paulo Lopes e tenho falado muito com ele sobre isso, mas tudo o que lhe conto é um bocado irrealista, pois tive uma experiência completamente diferente. Estou um bocado triste porque vai ser uma experiência um pouco incompleta, mas prefiro que seja assim do que não haver mesmo", disse à Lusa.revelou que uma das dicas que recebeu da atleta com ascendência ucraniana foi encarar os Jogos Olímpicos "como se fossem uns campeonatos europeus", pois "a pressão aumenta mil vezes" e, em demasia, "nunca é bom".", explicou à Lusa o nadador bracarense, de 20 anos, que irá competir nos 800 metros livres e 400 metros estilos.Objetivo partilhado por, que, aos 27 anos, terá, nos 200 metros mariposa, a primeira experiência olímpica, onde, pretendendo chegar "da melhor forma".", disse à Lusa a nadadora do Ginásio Clube Vilacondense, triste pela ausência dos pais, namorado e amigos em Tóquio, mas grata pela oportunidade de participar no evento.Um sonho que

Diana Durães

Francisco Santos

tem "desde os 14 anos", altura em que saiu de casa dos seus pais para treinar em centros de alto rendimento, até chegar ao Benfica: "".Serão também os primeiros Jogos da atleta de 25 anos, que participará na prova de 1.500 metros livres e em que ""., de 24 anos, do Louzan Natação, alinhará nos 200 metros estilos e está confiante de que vai "", enquanto o sportinguista, de 22, quer "" nos 200 metros costas ou 100 metros costas.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados em um ano devido à pandemia de covid-19, decorrerão entre 23 de julho e 8 de agosto.