Tóquio2020. Nelson Évora entre os sete atletas apurados por "ranking"

A também estreante Salomé Afonso, com as marcas alcançadas recentemente no "meeting" de Castellón e nos Campeonatos de Portugal, arrebatou uma vaga nos 1.500 metros, com o 44.º lugar, entre 45 apuradas, numa lista que inclui ainda Marta Pen, 36.ª na distância no Rio2016, o mesmo lugar que ocupa na qualificação.Também graças aos resultados recentes na Maia e em Espanha, o velocista Carlos Nascimento, de 26 anos, assegurou um lugar à partida para os 100 metros, com o 56.º e último posto na qualificação, naquela que será também a sua primeira experiência olímpica.Em estreia vai estar igualmente Ricardo dos Santos, nos 400 metros, depois de ter sido repescado, com a 48.ª e última vaga na distância.Irina Rodrigues, que falhou a competição do lançamento do disco no Rio216 devido a lesão, qualificou-se para Tóquio2020, ao ocupar o 27.º lugar do "ranking", entre as 32 apuradas.Lorene Bazolo, que na terça-feira conquistou a qualificação direta nos 100 metros, garantiu também uma vaga nos 200 metros, com o 53.º entre os 56 postos que dão acesso à competição em Tóquio2020.A representação lusa nas provas de atletismo supera a de Pequim2008 (19), mas fica abaixo das comitivas apresentas nas duas anteriores edições dos Jogos, nos quais estiveram 24 no Rio2016 e 25 em Londres 2012.João Vieira abdicou da presença nos 20 quilómetros de marcha, prova na qual poderia participar e está marcada para 5 de agosto, véspera dos 50 quilómetros, enquanto Evelise Veiga ficou `à porta` da qualificação para o salto em comprimento, depois de ter feito mínimos em Castellón, mas com vento irregular.Evelise Veiga, que tem mínimos no triplo, terminou no 33.º lugar do "ranking", falhando por um lugar a presença na competição, sendo ultrapassada por duas atletas pela regra da universalidade.Igualmente perto, e à espera de duas possíveis desistências, ficou Vera Barbosa, após ter terminado a qualificação no 43.º posto nos 400 metros barreiras, e ficaram Jessica Inchude, 35.ª no lançamento do peso, a três lugares do apuramento.Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, estando as competições de atletismo agendadas entre 30 de julho e 8 de agosto.