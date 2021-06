Tóquio2020. Organização propõe ao governo restringir entradas no país

Um dos nove membros da delegação – um treinador – deu positivo nos testes realizados à chegada ao aeroporto de Tóquio, em 19 de junho, e foi imediatamente isolado, mas os restantes elementos viajaram num autocarro privado até Izumisano, cidade japonesa da província de Osaka, onde o Uganda tem instalada a sua base de treinos.O protocolo sanitário de Tóquio2020 determina o isolamento dos contactos próximos de um infetado com o novo coronavírus, que devem ser determinados pelas autoridades sanitárias do país.Contudo, no caso da delegação ugandesa, as autoridades de Osaka demoraram vários dias a fazê-lo, o que possibilitou a viagem de autocarro, antes de os oito outros elementos serem declarados contactos próximos e colocados em quarentena. Posteriormente, um segundo caso positivo foi detetado num atleta.Toda a comitiva do Uganda está vacinada e apresentou testes negativos realizados 72 horas antes da chegada ao Japão, anfitrião dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, entre 23 de julho e 08 de agosto.Nakamura disse este domingo, num debate da cadeia pública NHK, que

A organização considera contactos próximos aqueles que tenham estado durante 15 minutos ou mais com uma pessoa infetada com covid-19, a menos de um metro de distância e sem usar máscara.