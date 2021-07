Tóquio2020. Pedro Sousa quer entrar a ganhar

Pedro Sousa estava em Londres, a preparar-se para a estreia no quadro principal de Wimbledon, quando recebeu a boa nova, pela voz do coordenador técnico nacional e capitão da seleção portuguesa da Taça Davis, Rui Machado, acabado de aterrar na capital britânica.”, confessou o número um nacional.Qualificado, primeiro, através da vaga continental europeia e, depois, diretamente, devido à renúncia de vários tenistas, o lisboeta de 33 anos vai estrear-se em Jogos Olímpicos, um sonho muito seu.”, reforçou, assumindo que o processo foi “um bocado estranho”.Pedro Sousa tinha feito “um grande resultado” no torneio de Buenos Aires, onde foi finalista, em fevereiro do ano passado, e ficou “numa boa posição” para garantir um bilhete para Tóquio2020, ao dar um salto de quase 40 lugares na hierarquia mundialO tenista do Club Internacional de Foot-Ball acabou por beneficiar da pandemia de covid-19, que assustou alguns jogadores, e também das numerosas desistências, de nomes como Rafael Nadal e Roger Federer, ambos com problemas físicos.”, perspetivou, salientando ainda que entrou no quadro olímpico, porque “”.





Objetivo definido







O primeiro objetivo do 119.º jogador mundial é “passar a primeira ronda”

em singulares, imitando o feito inédito alcançado por João Sousa e Gastão Elias há cinco anos no Rio de Janeiro.”, disse o tenista, ainda a recuperar de uma lesão abdominal sofrida em Roland Garros, no final de maio, e que “voltou uns passos atrás” em Wimbledon.Estreante em Jogos Olímpicos, Pedro Sousa, que também vai disputar o quadro de pares ao lado de João Sousa, lamenta não poder assistir a outras competições, de outras modalidades, uma proibição decretada pelas estritas regras sanitárias impostas pela organização de Tóquio2020.”, completou.