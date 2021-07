Tóquio2020. Portugal perde por 29-28 com a Suécia em andebol

No estádio nacional Yoyogi, as equipas estavam empatadas ao intervalo (14-14), num desafio em que os lusos chegaram a liderar por três golos.Os quatro primeiros classificados de cada um dos dois grupos avançam para os quartos de final do torneio olímpico, sendo que Portugal tem um triunfo em três encontros, ante o Bahrain.

Portugal defronta na sexta-feira a campeã olímpica e bicampeã mundial Dinamarca e no domingo decide o apuramento para os quartos de final ante o Japão.







Selecionador destaca evolução competitiva de Portugal





O treinador da seleção portuguesa, Paulo Jorge Pereira, destacou a “evolução na capacidade competitiva” apresentada na derrota por 29-28 ante a vice-campeã mundial Suécia, no grupo B dos Jogos Olímpicos.



“Fomos muito mais competitivos, cometemos menos erros, estivemos mais concentrados, fomos mais competentes a explanar o nosso plano de jogo”, elogiou o técnico, após o desafio no estádio nacional Yoyugi.



Numa partida em que o seu conjunto chegou a liderar por três golos, Portugal dispôs de um último ataque, de 17 segundos, para empatar, o que ajudaria nas contas de qualificação para os quatros de final.



“Custa perder assim, sobretudo quando preparámos bem o jogo, trabalhámos para sermos cada vez mais competitivos, o que de facto aconteceu. Como previa, estamos a crescer e hoje mostrámo-lo frente ao vice-campeão do Mundo”, enfatizou.



Paulo Jorge Pereira valorou a “competência” da Suécia a defender nesse lance decisivo, no qual não deixou Portugal rematar, esperando que, no futuro, os seus pupilos consigam “tomar melhores decisões”.







Expetativas para o próximo jogo





Na sexta-feira, Portugal defronta a campeã olímpica e bicampeã mundial Dinamarca, “a principal candidata ao ouro e que já mostrou que está cá para o conquistar”.



“Mais um jogo para melhorarmos, sermos competitivos e ganhar. Claro que sabemos que existe uma diferença, pelo menos teórica, mas podem esperar de nós a melhor atitude”, concluiu.



Rui Silva admitiu que “custa perder assim”, contudo destacou “o melhor dos três jogos” realizados pelos ‘heróis do mar’ no Japão, realçando a “importância” desse facto quando a competição “ainda vai a meio”.



“No lance final… isto é uma competição muito exigente a nível físico e mental e o cansaço físico e mental começa a notar-se um bocadinho. Ainda assim, estamos confiantes no nosso valor e vamos lutar pelo nosso objetivo”, sublinhou.



Os quatro primeiros classificados de cada um dos dois grupos avançam para os quartos de final do torneio olímpico.



A Dinamarca e a Suécia comandam com o pleno de seis pontos em três desafios, Egito e Portugal somam dois, mas os africanos com menos um jogo, ante o Japão sem pontos, tal como o Bahrain.



Portugal enfrenta agora a Dinamarca na sexta-feira e, no domingo, provavelmente decide com o Japão um lugar nos quartos de final.