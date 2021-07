Tóquio2020. Presidente do COP revela apreensão da equipa portuguesa

", disse José Manuel Constantino, à margem da cerimónia de homenagem do município das Caldas da Rainha ao ciclista João Almeida e ao triatleta João Pereira, atletas naturais do concelho que vão estar nos Jogos Olímpicos.Parte da comitiva nacional já viajou para o Japão, mas está fora ainda da Aldeia Olímpica, com exceção dos "elementos do staff e a equipa da equestre", especificou o presidente do COP.Os restantes estão a começar a partir para Tóquio, mas só podem entrar na Aldeia Olímpica cinco dias antes das respetivas competições. "", avançou.Contudo, apesar de "estar tudo a correr bem até à presente data", todo o processo tem sido sobrecarregado por longos períodos de espera.", avisou, antecipando que tudo pode até agravar-se "quando a carga nos aeroportos aumentar".

Temo que o tempo de espera possa também ele aumentar. Enfim, é o quadro que é possível para a realização dos Jogos e é para ele que temos de estar preparados

", acrescentou.A situação pode ainda piorar e complicar-se se o quadro pandémico se agudizar no Japão: "".





Cerimónia de abertura atípica







Em todo o caso, José Manuel Constantino desconhece "o que mais pode ser limitado" em Tóquio2020: "".Desta forma, o presidente do COP lamenta o ambiente que rodeia esta edição dos Jogos Olímpicos, "os jogos do confinamento, uns jogos atípicos e muito severos".", afirmou.Relativamente à prestação dos atletas e equipas nacionais, José Manuel Constantino espera que confirmem as qualidades que lhes garantiram lugar em Tóquio2020", concluiu.