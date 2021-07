Tóquio2020. Rosa Mota envia mensagem aos atletas portugueses

A campeã olímpica da maratona em Seul1988 Rosa Mota enviou uma mensagem aos atletas portugueses que competem nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que arrancam esta sexta-feira, dizendo estar com eles com “todo o espírito”.



“Dadas as circunstâncias da covid-19, optei por ficar em casa, mas todo o meu espírito estará convosco. Esperando que possam ter uma experiência olímpica tão boa quanto as duas que eu tive”, declarou, numa mensagem divulgada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP).



Rosa Mota recordou a presença junto da missão lusa em todos os Jogos desde Atlanta1996, após uma carreira em que foi ouro em 1988 e, antes, bronze em Los Angeles1984.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 arrancam hoje e decorrem até 8 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19, com 92 portugueses presentes em 17 modalidades diferentes.