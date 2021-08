Tóquio2020: Rússia domina modalidade da luta nos homens e Japão nas mulheres

No estilo livre, os russos arrecadaram três medalhas, conquistadas por Abdulrashid Sadulaev (97 kg), Zaurbek Sidakov (74 kg) e Zavur Uguev (57 kg), e Musa Evloev (97 kg) subiu ao lugar mais alto do pódio na prova de luta greco-romana.



Os Estados Unidos (EUA) ficaram com dois ‘ouros’ no estilo livre, graças a Dan Stevenson (125 kg) e David Taylor (86 kg), os mesmos que Cuba conseguiu na greco-romana com Mijain Lopez (130 kg) e Luís Orta (60 kg).



No quadro feminino, no estilo livre, o domínio das japonesas foi avassalador, com a conquista de quatro medalhas de ouro, por intermédio de Yukako Zawai (62 kg), Risako Kawai (57 kg), Mayu Mukaida (53 kg) e Yui Susaki (50 kg).



A alemã Aline Rotter venceu na categoria dos 76 kg e a norte-americana Maria Mensah ficou com o ouro nos 68 kg.



A disputa na modalidade de luta terminou hoje, ao fim de sete dias intensos no centro Makuhari Messe, localizado em Chiba, no Japão.



Quadro de medalhas da luta:



- Masculinos:



Estilo livre:



-125 kg:



Ouro: Dan Stevenson (Estados Unidos).



Prata: Geno Petriashvili (Geórgia).



Bronze: Hossein Zare (Irão).



Bronze: Taha Akgul (Turquia).



-97 kg:



Ouro: Abdulrashid Sadulaev (Comité Olímpico Russo).



Prata: Frederick Sneider (Estados Unidos).



Bronze: Reineris Salas (Cuba).



Bronze: Abraham Conyedo (Itália).



-86 kg:



Ouro: David Taylor (Estados Unidos).



Prata: Hassan Yasdanicharati (Irão).



Bronze: Artur Naifonov (Comité Olímpico Russo).



Bronze: Nazem Amine (São Marino).



-74 kg:



Ouro: Zaurbek Sidakov (Comité Olímpico Russo).



Prata: Mahamed Kadzimahamedau (Bielorrússia).



Bronze: Douglas Dake (Estados Unidos).



Bronze: Bekzod Abdurakhmonov (Uzbequistão).



-65 kg:



Ouro: Takuto Otoguro (Japão).



Prata: Hagi Aliyev (Azerbeijão).



Bronze: Gadzhimurad (Comité Olímpico Russo).



Bronze: Bajrang Bajrang (Índia).



-57 kg:



Ouro: Zavur Uguev (Comité Olímpico Russo).



Prata: Kumar Ravi (Índia).



Bronze: Nurislam Salayev (Cazaquistão).



Bronze: Thomas Gilman (Estados Unidos).



Greco-Romana:



-130 kg:



Ouro: Mijain Lopez (Cuba).



Prata: Iakobi Kajaia (Geórgia).



Bronze: Riza Kayaalp (Turquia).



Bronze: Sergei Semenov (Comité Olímpico Russo).



-97 kg:



Ouro: Musa Evloev (Comité Olímpico Russo).



Prata: Artur Aleksanyan (Arménia).



Bronze: Tadeusz Michalik (Polónia).



Bronze: Mohammadhadi Saravi (Irão).



-87 kg:



Ouro: Zhan Beleniuk (Ucrânia).



Prata: Viktor Lorincz (Hungria).



Bronze: Zurabi Datunashvili (Sérvia).



Bronze: Maksymilian Denis (Alemanha).



-77 kg:



Ouro: Tamas Lorincz (Hungria).



Prata: Akzhol Makhmudov (Quirguistão).



Bronze: Shohei Yabiku (Japão).



Bronze: Rafig Huseynov (Azerbeijão).



-67 kg:



Ouro: Mohammadreza Graie (Irão).



Prata: Parviz Nasibov (Ucrânia).



Bronze: Frank Staebler (Alemanha).



Bronze: Ibrahim Elsayed (Egito).



-60 kg:



Ouro: Luís Orta (Cuba).



Prata: Kenishiro Kumita (Japão).



Bronze: Sailike Walihan (China).



Bronze: Sergey Emelin (Comité Olímpico Russo).



- Femininos:



Estilo livre:



-76 kg:



Ouro: Aline Rotter (Alemanha).



Prata: Maria Gray (Estados Unidos).



Bronze: Yasemin Adar (Turquia).



Bronze: Qian Zhou (China).



-68 kg:



Ouro: Maria Mensah (Estados Unidos).



Prata: Blessing Oborududu (Nigéria).



Bronze: Alla Cherkasova (Ucrânia).



Bronze: Meerim Zhumana Zarova (Quirguistão).



-62 kg:



Ouro: Yukako Zawai (Japão).



Prata: Aisuluu Tynybekova (Quirguistão).



Bronze: Iryna Koliadenko (Ucrânia).



Bronze: Mustafa Yusein (Bulgária).



-57 kg:



Ouro: Risako Kawai (Japão).



Prata: Iryna Kurachkina (Bielorrússia).



Bronze: Louise Maroulis (Estados Unidos).



Bronze: Evelina Nikolova (Bulgária).



-53 kg:



Ouro: Mayu Mukaida (Japão).



Prata: Qianyu Pang (China).



Bronze: Vanesa Kaladzinskaya (Bielorrússia).



Bronze: Bolortuya Bat (Mongólia).



-50 kg:



Ouro: Yui Susaki (Japão).



Prata: Yanan Sun (China).



Bronze: Mariya Stadnik (Azerbeijão).



Bronze: Ann Hildebrandt (Estados Unidos).