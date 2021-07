Tóquio2020. Skateboarder Gustavo Ribeiro quer o ouro

”, disse à Lusa o desportista que recebeu a primeira prancha quando tinha cinco anos, no Natal.O "skateboarder" de Almada sabe que lutar pelo ouro na disciplina de "street" (rua) o vai ajudar ainda a “tentar elevar” o skate português a nível internacional, “colocando-o no mapa”.Apesar de integrar a elite internacional, Gustavo Ribeiro entende que “há sempre margem” para evoluir, nomeadamente na forma de encarar este desporto e a competição.”, considerou.Em 22 de maio último, um acidente em prova nos Estados Unidos resultou em lesão no ombro que o obrigou a parar e condicionou o resto da época: não está “ainda a 100%”, porém continua “muito confiante”.”, realçou.





Atleta surpreendido







Gustavo Ribeiro admitiu que não pensava ver a modalidade no programa dos Jogos Olímpicos, contudo defendeu que esta é uma “evolução” no evento e uma forma de cativar os mais novos, menos interessados “nos mesmos desportos repetitivos”.O competidor do Pragal acredita que a sua presença em Tóquio2020 vai chamar “muitos jovens” para a sua paixão de sempre, contribuindo para desmistificá-la como um “desporto marginal”.Por isso, desafia os mais novos a “” e a apostarem no que realmente gostam, “”, apresentando-se como o melhor exemplo do resultado dessa forma de pensar.“Se é um sonho, nunca desistam que isso aconteça”, exultou.Assumindo o desejo de “trazer uma medalha para Portugal”, espera “fazer história” no Japão e “orgulhar” todos os que têm estado ao seu lado “e a nossa nação”.