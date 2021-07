Tóquio2020. Surfista Teresa Bonvalot cai na terceira

A surfista natural de Cascais, de 21 anos, somou 7,5 pontos (4,33 e 3,17), no sexto "heat" da eliminatória, na praia de Tsurigasaki, em Chiba, contra os 12,17 (56,67 e 5,5) da brasileira, vice-campeã do mundo em 2008 e 2009, de 36 anos.



A eliminação de Teresa Bonvalot, que foi a primeira mulher a surfar uma onda em Jogos Olímpicos, deixou a representação do surf português entregue a Yolanda Sequeira, que se qualificou para os quartos de final, ao vencer a francesa Johanne Defay, atual segunda classificada do circuito mundial.



Nos quartos de final, a jovem algarvia, de 23 anos, que já assegurou, pelo menos, um diploma olímpico, vai disputar a primeira bateria, diante da sul-africana Bianca Buitendag, na terça-feira.