Tóquio2020. Telma Monteiro está fora dos Jogos ao segundo combate

Um terceiro castigo, decidido com recurso ao videoárbitro, já no prolongamento do seu segundo combate, deixou a judoca portuguesa fora dos Jogos.



A mais medalhada judoca portuguesa de sempre, bronze nos Jogos do Rio2016, teve uma saída amarga dos seus quintos Jogos Olímpicos, após um combate de enorme desgaste físico diante da polaca Julia Kowalczyk.



Telma Monteiro, que tinha vencido a sua adversária nos Europeus de Praga no último ano, foi arrastada para um confronto de quase 10 minutos, os quatro regulamentares e mais 5.31 no "golden score", e fez notar um maior desgaste físico.







Antes a judoca portuguesa tinha vencido a costa-marfinense Zouleiha Abzetta Dabonne.



Telma Monteiro, 10.ª do "ranking" mundial e oitava cabeça de série, venceu Dabonne, 38.ª do mundo, por ippon.







A judoca lusa, de 35 anos, competia nos seus quintos Jogos Olímpicos e em Tóquio2020 repete a classificação de Pequim2008, com um nono lugar, resultante de uma vitória e uma derrota na competição.