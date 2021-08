Tóquio2020. Teresa Portela termina em sétimo lugar no K1 500 metros

No Sea Forest Waterways, a canoísta de Esposende concluiu a prova em 1.55,814 minutos, a 4,598 segundos da vencedora, a neozelandesa Lisa Carrington, enquanto a húngara Tamara Csipes e a dinamarquesa Emma Aastrand Jorgensen conquistaram as medalhas de prata e bronze, respetivamente.



Este foi o melhor resultado olímpico de sempre de Teresa Portela em K1 500 metros, depois do 11.º lugar no Rio2016 e em Londres2012, somando ainda um 14.º em Pequim2008, na sua estreia nos Jogos.



Na semifinal, Portela tinha perdido apenas para a húngara Danuta Kozak, com cinco medalhas de ouro no seu currículo olímpico, que foi quarta classificada na final.



Entre outras, bateu a bielorrussa Volha Khudzenka, campeã do Mundo de 2017 e medalha de ouro nos II Jogos Europeus, em 2019, além de bronze em Londres2012 e Rio2016, em K4 500 metros.



A canoísta portuguesa, de 33 anos, preparou este ciclo olímpico para os 200 metros, contudo em Tóquio tocou-lhe a meia-final mais difícil - as quatro primeiras da final foram da sua série - e foi relegada para a final B, que venceu categoricamente.



Acabou em 10.ª, não conseguindo igualar o seu melhor registo nesta distância, o oitavo em Londres2012.