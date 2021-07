Tóquio2020. Tiago Apolónia afastado na segunda ronda de ténis de mesa

No Ginásio Metropolitano de Tóquio, Apolónia, 57.º do "ranking" olímpico, cedeu frente ao 29.º da mesma classificação pelos parciais de 11-2, 8-11, 5-11, 11-9, 6-11 e 9-11.



Tiago Apolónia tinha afastado na primeira ronda o campeão africano, o nigeriano Olajide Omotayo, 93.º, com concludente 4-0.



Em quatro presenças olímpicas, Tiago Apolónia tem três em singulares, destacando-se o 17.º lugar no Rio2016.