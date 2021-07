Tóquio2020. Tiago Campos e Angélica André querem brilhar nas águas abertas

Angélica André

”, disseO nadador do Clube de Natação de Rio Maior prometeu “dar sempre” o máximo, contudo recordou que o lote de 25 competidores é “muito equivalente e vão estar todos no pico de forma”, disse em declarações à agência Lusa.Ainda assim, sublinhou o facto de ser “uma pessoa muito trabalhadora” e que “não desiste à primeira”: “”.apresenta-se com “” de um desempenho de destaque, confiando numa “boa competição” e em “” de sempre, alcançado na prova feminina de Pequim2008.A nadadora do Real Clube Fluvial Portuense congratulou-se pelo facto de a natação em águas abertas voltar a contar com representantes dos dois sexos.”, justificou a atleta de 26 anos.





Tiago Campos partilha da opinião, considerando que esse é um sinal de que a especialidade “está a evoluir para melhor” em Portugal, desejando que este êxito do apuramento nos dois sexos seja para “vigore” no futuro.

Angélica André vai ser a primeira portuguesa a enfrentar a maratona de águas abertas, em 4 de agosto, um dia antes de Tiago Campos também se estrear na competição olímpica.

Os Jogos Tóquio2020 vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, depois do adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19.