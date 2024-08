Paris2024: Velejadora Mafalda Pires de Lima é 13.ª após primeira jornada no kite

A velejadora de 26 anos acabou o primeiro dia com 35 pontos, depois de ter sido oitava na primeira regata, 14.º na terceira e 13.ª na quarta, descartando o 16.º posto na segunda.



A competição é liderada pela francesa Lauriane Nolot, com cinco pontos. Em segundo está a britânica Eleanor Aldridge, com a mesma pontuação, sendo a norte-americana Daniela Moroz terceira, com oito.



No kite feminino, passam à final as duas primeiras da qualificação, enquanto as classificadas entre o terceiro e o 10.º lugar se apuram para as meias-finais.