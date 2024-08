Belga Evenepoel campeão olímpico de fundo, Nelson Oliveira 33.º

Evenepoel tornou-se o primeiro ciclista a conquistar os dois títulos de estrada na mesma edição dos Jogos, ao concluir os 273 quilómetros em 6:19.34 horas, com partida e chegada no Trocadéro, menos 1.11 minutos do que o francês Valentin Madouas, medalha de prata, e menos 1.16 do que o também francês Christophe Laporte, terceiro.

Nelson Oliveira, que foi sétimo no contrarrelógio, terminou a 3.42 minutos de Evenepoel, com Rui Costa em 46.º, a 7.23 minutos.