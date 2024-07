China arrebata primeiro título olímpico

Em Châteauroux, os chineses Huan Yuting e Sheng Lihao superaram os sul-coreanos Keum Jihyeon e Park Hajun, que ficaram com a medalha de prata, por 16-12.

A medalha de bronze foi arrebatada por Alexandra Le e Islam Stapayev, do Cazaquistão, que superaram por 17-5 os alemães Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, no jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares.