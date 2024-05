Comité Organizador dos Jogos Olímpicos saúda "eficácia" na resposta a plano para atentado

“Fomos informados da detenção de uma pessoa suspeita de querer cometer um atentado em Saint-Étienne. Saudamos a eficiência dos serviços e a sua excecional mobilização para garantir a segurança dos Jogos”, afirmou o Comité Organizador, em comunicado.Segundo os organizadores de Paris2024, “a segurança é a prioridade número um” para o evento, que arranca em 26 de julho na capital francesa, bem como várias outras cidades.Uma delas é Saint-Étienne, que receberá jogos do torneio de futebol e na qual um jovem de 18 anos preparava um ataque terrorista, segundo anunciou hoje o Ministério do Interior A intenção deste jovem era atacar os espetadores do estádio Geoffroy Guichard, bem como os agentes policiais destacados no recinto, e morrer durante a sua ação, afirmou o ministério em comunicado.A detenção ocorreu em Saint-Étienne no dia 22 de maio e o jovem está agora em prisão preventiva, tendo sido acusado no dia 26.O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, destacou no comunicado que este é o primeiro ataque contra os Jogos Olímpicos que foi frustrado. Mas os serviços secretos já impediram outros 50 em França desde 2017.Até agora, a mensagem das autoridades francesas era a de que não tinha sido detetada nenhuma ameaça terrorista específica contra os Jogos Olímpicos Paris2024, que irão decorrer entre 26 de julho e 12 de agosto.No entanto, a polícia deteve pelo menos 78 pessoas que tentaram perturbar a passagem da chama olímpica, que aterrou em França no dia 8 de maio, em Marselha.