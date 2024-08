Crónica de bastidores. De Sydney a Paris foi só um pulinho

Há 24 anos cumpri um sonho de menino e estive nuns jogos olímpicos como jornalista. Em Sydney vivi na primeira pessoa as emoções da conquista do bronze de Nuno Delgado, a primeira medalha de sempre no judo português. Uma experiência inesquecível, insuperável, tanto mais que fui liderado pelo saudoso Jorge Lopes, um mestre único.