Eduardo Marques aliviado com triunfo na sexta regata em ILCA 7

"Eu precisava realmente de uma muito boa regata, pelo menos uma regata dentro dos cinco primeiros. Arrisquei um bocadinho mais na largada, senti-me rápido já na primeira, apesar de o vento não ter contribuído muito na primeira bolina e também pelo facto de me ter virado no final da popa, mas senti-me rápido, sabia que não ia ser um problema", disse à agência Lusa o velejador português, que, a cumprir a sua estreia olímpica, viu a tática dar frutos na segunda regata do dia, cujo triunfo lhe fez reentrar no top 10, ao subir a nono.

Eduardo Marques, de 30 anos, mostrou-se satisfeito com a reentrada na luta pela `medal race`, mas consciente de que agora terá de gerir melhor as suas corridas.

"Sim, para mim era um grande desejo poder estar presente na `medal race`, mas, para já, é isso mesmo, é tentar regata a regata dar o máximo. Neste caso, já tenho um 35, que não é bom, e já estou a contar um 31, que não é nada ideal. Convém que as próximas quatro regatas sejam consistentes, entre os 30 e os 20 pontos dia, não pedia muito mais do que isto", disse o velejador do Capable Planet.

Depois do 35.º lugar na primeira regata do terceiro dia, a sua pior classificação em Marselha, o português venceu a sexta regata, à frente do australiano Matt Wearn e do neozelandês Thomas Saunders.

Na geral, Eduardo Marques reentrou no top 10, que dá acesso à `medal race`, com 63 pontos, com Matt Wearn, campeão olímpico em Tóquio2020, na liderança, com 18, seguido do britânico Michael Beckett (40) e do cipriota Pavlos Kontides (42), segundo e terceiro classificados, respetivamente.