Depois de ter sido 35.º na primeira regata do terceiro dia, a sua pior classificação em Marselha, o português venceu a sexta regata, à frente do australiano Matt Wearn e do neozelandês Thomas Saunders.



Na geral, Eduardo Marques reentrou no top 10, que dá acesso à ‘medal race’, com 63 pontos, com Matt Wearn, campeão olímpico em Tóquio2020, na liderança, com 18, seguido do britânico Michael Beckett (40) e do cipriota Pavlos Kontides (42).