Gustavo Ribeiro entra finalmente em ação à procura da medalha

Numa jornada ‘curta’ para a delegação nacional, as atenções estão centradas em Gustavo Ribeiro, que disputa as eliminatórias de street às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), com a final marcada para as 17:00 (16:00).Oitavo em Tóquio2020, o skater português já assumiu que procura uma medalha na capital francesa, sendo uma das esperanças da Missão portuguesa.Além de Ribeiro, competem os mesatenistas Marcos Freitas e Jieni Shao, com o primeiro a disputar a primeira ronda de singulares masculinos e a segunda a segunda ronda de singulares femininos.Atualmente no 17.º lugar do ranking mundial, Freitas, que foi quinto classificado no Rio2016 e nono em Tóquio2020, vai encontrar o dinamarquês Ander Lind, 62.º da hierarquia, a partir das 13:00 locais (12:00 em Lisboa).Já Jieni Shao, 51.ª do ranking mundial, tem encontro marcado no Pavilhão 4 da Arena Paris Sul com a austríaca Sofia Polcanova (23.ª), a partir das 22:00 (21:00).

A mais de 15.000 quilómetros da capital francesa, em Teahupo’o, na Polinésia Francesa, a surfista Yolanda Hopkins vai disputar os oitavos de final, frente à costa-riquenha Brisa Hennessy, pelas 03:00 (horas de Lisboa) de terça-feira.















Programa dos atletas portugueses para segunda-feira, 29 de julho, nos Jogos Olímpicos Paris2024, que decorrem até 11 de agosto:



HORA Local (Lisboa) ATLETA MODALIDADE (PROVA)



====================================================================================



12:00 (11:00) Gustavo Ribeiro Skate (eliminatórias)



13:00 (12:00) Marcos Freitas Ténis de mesa (ronda de 64 do torneio individual)



17:00 (16:00) Gustavo Ribeiro Skate (final) a)



22:00 (21:00) Jieni Shao Ténis de mesa (ronda de 32 do torneio individual)



14:00 (03:00) Yolanda Hopkins Surf (terceira ronda) b) c)



a) Caso se qualifique.



b) Provas de surf disputam-se no Taiti (menos 12 horas do que em Paris)



c) já na madrugada de terça-feira em Lisboa