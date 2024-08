Húngaro Kristof Milák sagra-se campeão olímpico nos 100 metros mariposa

Milák terminou a final da distância em que Diogo Ribeiro é campeão do mundo com o tempo de 49,90 segundos, deixando Liendo no segundo lugar (49,99) e Kharun no terceiro (50,45), para assegurar a segunda medalha em Paris20204, depois da prata nos 200 mariposa.

O nadador húngaro tem ainda mais duas medalhas, uma de ouro em 200 mariposa e uma de prata em 100 mariposa, ambas conquistadas nos Jogos Tóquio2020, num total de quatro `metais` olímpicos.