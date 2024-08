Isaac Nader admite falta de pernas nos últimos 100 metros

"Eu recuperei bem, a corrida do outro dia teve zero impacto no meu corpo, segundo a minha análise. Nos últimos 100 metros estava bem colocado, mas, efetivamente, faltou um bocadito de pernas, é a realidade, os outros sete foram melhores do que eu", declarou no final Nader, de 24 anos, que falhou o apuramento para a final por dois lugares.

O atleta de Faro, que correu a prova em 3.34,75 minutos, acreditava que podia passar à final.

"Sabia que tinha a meia-final mais complicada, não quer dizer que a outra não fosse mais rápida, só Deus é que sabe, mas a World Athletics ou quem organiza os Jogos Olímpicos acho que não estudou bem as séries, que acho que estavam desequilibradas. No entanto, o que conta no final é que, independentemente do desequilíbrio ou não, os outros passaram e eu não", rematou.

Com o oitavo lugar alcançado, o atleta do Benfica falhou a final da prova, a qual terminou no 20.º lugar entre os semifinalistas, com 3.34,75 minutos, distantes dos 3.30,84 alcançados já este ano como recorde pessoal.

Rui Silva, recordista nacional (3.44,57, desde 1998), é o detentor da melhor classificação nacional nos 1.500, com a medalha de bronze conquistada em Atenas2004.